«التنمية المحلية»: 18.9 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزير أعلن صباح اليوم رصد 18.9 مليار جنيه للعمل على تنفيذ المشروعات التي تم بدء العمل بها في المحافظات.

مساعد وزير التنمية المحلية: الخطة الاستثمارية تعمل على تحسين أداء خدمات المحافظات

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»، أن خطة تلك المشروعات تعمل على تسهيل وتحسين أداء خدمات كثيرة منها الإنارة، ورصد الطرق والبيئة والأمن والمرور لضمان جودة المحافظات.

مراعاة العدالة بتوزيع الاستثمارات بين المحافظات

وأضاف «قاسم» أن هناك زيادة بنسبة 8% عن الخطة الاستثمارية الخاصة بالعام السابق وترتكز على مراعاة العدالة بتوزيع الاستثمارات على أقاليم ومحافظات الدولة المصرية لدعم استثمارت كل محافظة بالمراكز والوحدات المحلية التابعة لها.