في الذكرى الـ71.. «إكسترا نيوز» تبرز التقارب بين ثورتي 23 يوليو و30 يونيو

سلطت قناة «إكسترا نيوز»، الضوء على ثورة 23 يوليو وإنجازاتها، بمناسبة الذكرى الـ71 لقيامها، مشيرة إلى التقارب الحادث بينها وبين ثورة 30 يونيو، وأنه بعد قيامها وجدت إنجازات لتقدم مصر وشعبها، وانطلقت رؤية البناء والتطور والحياة الكريمة للمواطنين.

إنجازات ثورة 30 يونيو

وتابع التقرير، بأن أهم إنجازات ثورة 30 يونيو، التي تؤكد تقاربها مع ثورة 23 يوليو، مشروع «المليون ونصف فدان» لزيادة الرقعة الزراعية وتحديث منظومة الكهرباء، خاصة بالقرى، تحت شعار حياة كريمة والقضاء على المناطق غير الآمنة.

وأضاف التقرير أنه بعد ثورة 30 يونيو، أنشأت الدولة قناة السويس الجديدة، وتوسعت في تطوير المجرى الملاحي لها، ليرتفع تصنيفها العالمية وتصبح أكثر وأسرع الطرق الملاحية أمانا.