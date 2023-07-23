رابط التسجيل للمنحة القطرية 2023 للفلسطينيين في قطاع غزة

يركز العديد من الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة على معرفة رابط التسجيل للمنحة القطرية 2023، في ظل تردي الأوضاع في القطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي خانق، ونشرت وزارة التنمية الاجتماعية في القطاع، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، رابط التسجيل وتحديث البيانات للمنحة القطرية، التي تصل إلى 100 دولار، يستفيد منها 27 ألف شخص من أهالي غزة.

رابط التسجيل للمنحة القطرية 2023 غزة وتعليق الوزارة

وكشفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، عزيزة الكحلوت، عن رابط التسجيل للمنحة القطرية 2023 غزة، مع توجيه الشكر إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وبينت أن المنتفعين القدامى من المنحة القطرية لهم الحق في صرف شهرين وشهر بدون أي تعديل كل 3 شهور، موضحة أن عدد المنتفعين الجدد وصل إلى 27600 شخص، يصرف لهم شهر بعد شهر، أي مرة كل شهرين.

رابط التسجيل للمنحة القطرية 2023 غزة

وبدأ العمل بالمنحة القطرية في العام 2018/ 2019، مع اعتماد 169 ألف مستفيد، ولكن انخفض العدد إلى 96 ألف شخص، بعد استثناء تصاريح العمال في الداخل المحتل، وحالات الوفاة، ومخالفة المعايير الخاصة بالمنحة القطرية، ومنتفعي الشؤون، مع تحديد رابط التسجيل للمنحة القطرية 2023 غزة.

وكشف السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن عملية الصرف للأسر المتعففة سيبدأ من الأحد 23 يوليو، وستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.