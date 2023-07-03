شباب فلسطينيون يشعلون الإطارات على حدود غزة بعد اقتحام مخيم جنين

ذكرت فضائية «العربية» الإخبارية، أن شبابا فلسطينيين أشعلوا النيران في إطارات على حدود غزة، في الوقت الذي أوضحت الرئاسة الفلسطينية أنّها ستعمل على إيقاف التنسيق الأمني مع إسرائيل تماما ردا على عملية جنين.

متابعة التصعيد في الضفة الغربية

وأشار المنسق الأممي للسلام، مساء اليوم، إلى أنّ التصعيد الحالي في الضفة الغربية خطير للغاية، مبينًا أنه على اتصال مباشر مع كل الأطراف المعنية لخفض التصعيد في جنين.

استشهاد عدة فلسطينيين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين وسط استشهاد أكثر من 7 أشخاص بحسب وزارة الصحة الفلسطينية وسط إدانات دولية وعربية لما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي.