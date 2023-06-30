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مسيرات بالسيارات وأعلام مصر في شوارع غزة احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

كتب:

منى صلاح
10:23 م | الجمعة 30 يونيو 2023
سيارات تطوف بشوارع قطاع غزة في ذكرى ثورة 30 يونيو

سيارات تطوف بشوارع قطاع غزة في ذكرى ثورة 30 يونيو

شهدت شوارع قطاع غزة اليوم الجمعة، مسيرات بالسيارات تحمل الأعلام المصرية والفلسطينية للاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو.

ووفق التقرير المصور الذي أذاعته قناة إكسترا نيوز عن ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، فإنَّ السيارات التي خرجت للاحتفال بمرور 10 سنوات على ذكرى ثورة الـ30 من يونيو تجاوز عددها المئات بالعديد من الشوارع الرئيسية والفرعية.

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