بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم حفلا مبهرا لتخريج دفعة جديدة من كلية "الآثار والإرشاد السياحي"

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حفلا ضخما للاحتفال بتخرج دفعة جديدة بكلية الآثار والإرشاد السياحي من طلاب العام الدراسي 2022/ 2023، حيث أقيم الحفل برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور الدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أميمة الشال عميد كلية الآثار والإرشاد السياحي، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالقاهرة.

عميدة الكلية: لدينا أفضل البرامج التعليمية والتدريبية في المجالين السياحي والأثري

وقال الدكتور شريف رفعت، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تشهد بشكل يومي هذه الأيام حفلات تخرج أبنائها الطلاب من مختلف الكليات، مهنئا طلاب كلية الآثار بما حققوه من إنجازات حتى وصلوا لمرحلة التخرج.

وأضاف الدكتور شريف رفعت، أن أهم ما تحرص عليه الجامعة مع الطلبة هو تنمية وتطوير المهارات التي تؤهلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل ومواجهة التحديات المختلفة، ووجه رسالته للخريجين قائلا: «أوجه رسالتي لأبنائي الطلبة وأتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة من حياتهم والتي ستكون من أحسن لأحسن»، مؤكدا أن علاقة الجامعة بأبنائها الخريجين لا تتوقف عند مرحلة التخرج ولكن تمتد لأبعد من ذلك.

رفعت يشدد على ضرورة متابعة الخريجين للبريد الإلكتروني الشخصي

وشدد على ضرورة متابعة الخريجين للبريد الإلكتروني الشخصي الخاص بهم والمسجل لدى الجامعة لأن الجامعة ستتواصل مع الخريجين من خلال هذه الوسيلة لتطلعهم على آخر المستجدات في حالة وجود دورات تدريبية لهم أو تنمية مهارات أو فرصة عمل مناسبة لمجال تخصصهم.

وقدمت الدكتور أميمة الشال، عميد كلية الآثار، التحية لضيوف الحفل، كما هنأت الطلاب وأولياء أمورهم بالتخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من برامج تواكب العصر الحديث في الآثار والإرشاد السياحي.

وحرص الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على تهنئة الطلبة، مؤكدا أنه سيتم ترتيب جولات لطلبة كلية الآثار بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لاطلاعهم على كل الاكتشافات الأثرية الجديدة.