جامعة أسيوط: إطلاق مسابقة «يوم في حب مصر» احتفالا بثورة 30 يونيو

شهدت جامعة أسيوط انطلاق فعاليات مسابقة سمبوزيم التصوير والرسم، بعنوان «يوم في حب مصر»، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، اليوم، بالمبنى الإداري بالجامعة، والممتدة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء.

ثورة 30 يونيو

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، إن موضوع المسابقة يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ ثورة 30 يونيو، وإلقاء الضوء على قدرة الشعب المصري في توحيد الصف، وإذابة جميع أشكال الاختلافات والفروق وقت الأزمات، والحفاظ على هويته، مشيراً إلى حرص الجامعة في على دعم المواهب الفنية، والعناصر المتميزة، وتشجيعهم على المشاركة في المحافل الثقافية والفنية.

الإنجازات المصرية

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم بالأعمال الفنية المشاركة وجهود القائمين عليها، مشيراً أن السمبوزيوم يهدف لاستعراض الإنجازات المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية من خلال الأعمال الفنية باستخدام خامات مختلفة، مضيفاً أنه في نهاية الفاعلية سيقام حفل ختامي ومعرض فنيا سيتم عرض الأعمال الفنية به، وتكريم الفائزين بجوائز مالية، مضيفا أن المسابقة تتضمن 3 جوائز في مجال التصوير، و3 جوائز في مجال الرسم، بالإضافة إلى 2 جائزة تشجيعية في كل مجال، كما سيتم تكريم جميع المشاركين تقديرا لمشاركتهم الفعالة والمثمرة.

جولات لمتابعة المسابقة

وعلى هامش السمبوزيوم أجرى الدكتور محمود عبد العليم جولة تفقدية لوحدة التصميمات والإعلان بالجامعة، رافقه حسن محمود حسن، مدير الوحدة، وتفقد ماكينات الطباعة والمعدات الهندسية المستخدمة في طباعة لوحات الإعلانات ودروع وشهادات التقدير.