«الإفتاء» تعلن فتح باب التسجيل لإعداد مفتين عن بعد حتى 31 يوليو

أعلنت دار الإفتاء، فتح باب التسجيل بموقع إعداد مفتين عن بعد الدفعة الثانية عشر، 2023/2024، على أن تستمر عملية التقديم عبر الموقع، حتى 31 يوليو، مؤكدة أن الدراسة مجانية، محددة شروط القبول، أن يكون حاصلًا على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل، وأن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي، ويجتاز امتحان القبول «المقابلة الشخصية».

الأوراق المطلوبة للتقديم في إعداد المفتين عن بعد

حددت دار الإفتاء، الأوراق المطلوبة للتقديم في إعداد المفتين عن بعد، صورة شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، صورة البطاقة الشخصية «للمصريين»، وصورة جواز السفر لغير المصريين، و(6) صور شخصية، وطلب التحاق من المتقدم أو السفارة التابع لها باسم فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية، وصور (الشهادة/ الشهادات) العلمية التي حصل عليها موثقة أو مستخرج رسمي منها، والسيرة الذاتية، على أن يتم الاطلاع على الأصول وقت التقديم، كما يجب أن تكون كل الأوراق لغير المصريين موثقة ومعتمدة من السفارة المصرية.

إعداد المفتين عن بعد

أكدت دار الإفتاء، أن موقع إعداد المفتين عن بعد، يهدف إلى تخريج مفتي كفء متخصص بفهم الشرع الشريف، وفهم الواقع، يستطيع تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع، ونشر مرجعية دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى، ومعالجة القصور العلمي المنهجي لدى بعض المتصدرين للفتوى بالتخصص الإفتائي.

ولفتت إلى دعم التواصل بين المتصدرين للفتوى في أنحاء العالم، والتطوير المستمر للعملية التعليمية، عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية، وتأهيل الدارس للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وإتاحة هذا القدر من التعليم، لأكبر عدد ممكن من الراغبين فيه في مختلف أنحاء العالم، عن طريق التعليم عن بعد.