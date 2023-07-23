موعد يومي تاسوعاء وعاشوراء وحكم صيامهما.. دار الإفتاء توضح

حثت دار الإفتاء المصرية، المسلمين على صيام يومي «تاسوعاء وعاشوراء» من خلال العديد من المنشورات والفتاوى، الصادرة عنها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد يوم تاسوعاء وعاشوراء

وقالت الإفتاء، خلال منشور لها: «من الصيام المستحب تاسوعاء، يوم الخميس (9 محرم) 27-7-2023، وعاشوراء يوم الجمعة (10 محرم) 28-7-2013».

حكم صيام عاشوراء منفردا؟

وفي سياق متصل، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بخصوص: «هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا»، وأجابت الإفتاء بأنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا، لأنه لم يرد نص بالنهي عنه، ولكن يُستحب للمسلم أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده إن استطاع.

وأوضحت الإفتاء، أن يوم عاشوراء هو يوم التوبة، فعن النبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ»، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا: «هَذَا يَوْمٌ تَابَ اللهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ؛ فَاجْعَلُوهُ صَلَاةً وَصَوْمًا» يعني يوم عاشوراء.