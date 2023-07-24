محافظ بورسعيد يشيد بإصدارات دار الكتب والوثائق القومية

شهد الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، مساء الأحد، افتتاح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، للمعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد بهي الدين.

افتتاح معرض بورسعيد للكتاب

تفقد محافظ بورسعيد، مع الدكتور أسامة طلعت والدكتور أحمد بهي الدين، جناح دار الكتب والوثائق القومية، وأشاد بتفرد إصدارات النشر النوعي في الدار، من كتب في تحقيق التراث وتاريخ مصر المعاصر، بالإضافة إلى الدراسات الوثائقية المتميزة.

كما شهد جناح دار الكتب والوثائق القومية، إقبالا كبيرا من جمهور المعرض.

وضمت قائمة الأكثر مبيعا في الجناح في أول أيام المعرض، عددا من الإصدارات المتميزة من بينها: وثائق تأميم قناة السويس، فتح العرب لمصر، دستور 1923 بجزئيه الأول والثاني، عقد الجمان، السلطة وعرض حالات المظلومين، محمد علي وعصره، ومذكرات الزعيمين سعد زغلول ومحمد فريد.

مشاركة 60 ناشرا

ويشارك في الدورة الحالية لمعرض بورسعيد للكتاب، 60 ناشرًا، بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، ويفتتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.