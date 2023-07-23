جدول فعاليات معرض بورسعيد للكتاب 2023.. أنشطة خاصة للأطفال

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 71 عاماً على ثورة 23 يوليو 1952، تم الإعلان عن جدول فعاليات معرض بورسعيد للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في دورته السادسة، الذي افتتح مساء اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ويتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية لخدمة أهالي المحافظة.

عروض مخصصة للأطفال في معرض بورسعيد للكتاب

يتضمن جدول فعاليات المعرض عدداً من العروض المخصصة للأطفال، إضافة إلى مجموعة من الندوات التثقيفية، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبار الكتاب، سواء من أبناء محافظة بورسعيد، أو من مختلف محافظات الجمهورية.

ومن أبرز الفعاليات التي تقدم على مدار أيام المعرض، حوار مفتوح مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الثامنة مساء غد الاثنين، يديره الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن، وفي الثامنة مساء يوم الثلاثاء، تعقد ندوة بعنوان «المسرح في بورسعيد»، يشارك فيها أحمد عجيبة، وأحمد يسري، وسمير زاهر، ويديرها المخرج محمد دسوقي.

أمسيات شعرية وندوات تثقيفية بمعرض بورسعيد للكتاب

وفي الثامنة مساء الأربعاء، تعقد أمسية شعرية لشعر الفصحى، يشارك فيها الشعراء أحمد عبدالحميد، وسامح درويش، وسعد الزكي، والسيد الخميسي، والسيد منصور، ومحمد حافظ، ومحمد عبدالهادي، ومحمد المغربي، ونزار البيومي، وهشام عبدالجواد، يديرها الشاعر أحمد الأقطش، وفي الثامنة مساء الخميس، تعقد ندوة بعنوان «السرد في بورسعيد»، يشارك فيها الروائيون إبراهيم صالح، وسامح الجباس، والسيد زرد، ومنى الجبريني، ومحمد خلف، وتديرها الروائية سمية الألفي.

ويعقد في الثامنة مساء يوم الجمعة، حوار مفتوح مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد مصطفى شردي، يدير اللقاء الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، وفي الثامنة مساء السبت، تعقد ندوة بعنوان «مشروع رؤية - الإصدار الثالث.. مفهوم الهجرة في القرآن الكريم»، يشارك فيها العلماء خالد عبده سباع، وناجي عبد المنعم دهيم، ويديرها جمال فتحي عواد.

وفي الثامنة مساء الأحد، تعقد ندوة بعنوان « البحر في الإبداع البور سعيدي»، يشارك فيها الدكتور عاطف زرمبة، والريس زكريا إبراهيم، والدكتور محمد العشي، ويديرها الناقد أحمد يوسف عزت.

وفي الثامنة مساء الاثنين، تعقد ندوة بعنوان «صورة المرأة في الأدب البورسعيدي»، يشارك فيها الكتاب حسن خلف، وصلاح عساف، وعزة إبراهيم، ومنى الديب، وتديرها الكاتبة سهام الوهيبي.

ويختتم المعرض فعالياته في الثامنة مساء الثلاثاء، بأمسية لشعر العامية، يشارك فيها الشعراء عبدالفتاح البيه، ومحمد عبدالقادر، وأحمد شلبي، وأحمد مجدي، وأميرة محسن، والسيد عبدالفتاح، وصابر عبيد، وصفاء الشرايدي، وعادل الشربيني، ومحمد رؤوف، ومحمد فاروق، ومريم خليفة، ويديرها الإعلامي محمد سعد.

ويرافق البرنامج الثقافي لمعرض بورسعيد للكتاب برنامج فني يتضمن أنشطة يومية، أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع هيئة الكتاب، لخدمة أهالي وأبناء محافظة بورسعيد.