رئيس هيئة الكتاب: معرض بورسعيد حدث ثقافي ينتظره أهالي المحافظة سنويا

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، والذي تنظمه الهيئة أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد.

وتفقد محافظ بورسعيد مع رئيس الهيئة أقسام المعرض، واطلع على مختلف الإصدارات التي يتم عرضها داخل أجنحة المعرض، مشيدا بمستوى العناوين وتفردها وإسهامها في نشر المعرفة بين جموع المواطنين، واستكمال رسالة التنوير، وبناء الإنسان، وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية 2030.

الغضبان: معرض بورسعيد للكتاب يسهم في نشر المعرفة بين أبناء المحافظة

وأكد محافظ بورسعيد أن المعرض يعد من أهم الفعاليات التي تقام على أرض المدينة الباسلة، مؤكدا أنه يعد حدثا مهما من أجل الإسهام في نشر المعرفة والوعي بين أبناء المحافظة، وتوصيل المنتج الثقافي للمواطنين بأسعار مخفضة في هذه المعارض.

بهي الدين: معرض بورسعيد للكتاب يساهم في إعادة بناء الوعي وترسيخ الهوية المصرية

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد بهي الدين، أن معرض بورسعيد يتزامن مع احتفالات الدولة المصرية، بالعديد من الأحداث الوطنية من بينها مرور 71 عاما على ثورة يوليو، و10 سنوات على ثورة 30 يونيه، موضحا أن الثقافة والكتاب متواجدان في كافة الاحتفالات المصرية.

وأوضح أن وزارة الثقافة تضع ضمن خططها التواجد وسط الجمهور خاصة في المدن الساحلية خلال فترات فصل الصيف نظرا لتواجد أعداد كبيرة من الجماهير، إذ أن الكتاب يعد وسيلة ثقافية أساسية ورئيسية في إعادة بناء الوعي، وترسيخ الهوية المصرية.

وأضاف أن وزارة الثقافة تحرص دائما على دعم صناعة النشر من خلال توفير مساحات للناشرين لتقديم منتجاتهم الإبداعية، بعدما أثبت الجمهور المصري خلال معارض الكتب السابقة أنه قارئ بامتياز.

وقال بهي الدين، إن معرض بورسعيد للكتاب، يعد حدثا ثقافيا ينتظره سنويًا أهالي المحافظة، لما يصاحبه من برنامج ثقافي وفني ونشاط للطفل، تقدمها وزارة الثقافة على مدار أيام المعرض، مؤكدا أن المعرض يتضمن مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تشمل مئات العناوين القيمة من إصدارات الهيئة، والتي تتراوح أسعارها من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا.

وشهد الافتتاح تقديم فرقة بورسعيد للفنون الشعبية «السمسمية» مجموعة من الفقرات الفنية، ومجموعة من الفقرات الفنية لفرق الأطفال التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من 60 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات معنية بالنشر، تابعة لوزارة الثقافة، ويفتتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في الدورة السادسة للمعرض، بما يقرب من 2000 عنوان من كافة السلاسل التي تصدر عنها.