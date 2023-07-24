رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس ماسبيرو الأسبق: التليفزيون المصري يواجه تحديات كبيرة

كتب:

محمد أيمن سالم
03:27 ص | الإثنين 24 يوليو 2023
اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري

اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري

استضاف برنامج من مصر مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة CBC، الإعلامية القديرة سوزان حسن، الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري «ماسبيرو» في الذكرى الـ63 لإنشاء مبنى الإذاعة والتليفزيون.

سوزان حسن: يجب تقليص عدد القنوات

أكدت، الرئيس الأسبق لماسبيرو، أن التليفزيون المصري قبل انطلاق وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة، كان محل اهتمام كل شرائح المجتمع المصري، وأصبح الآن في تحد كبير، ويحتاج إلى تطوير، حيت يمتلك التليفزيون 22 قناة، وحاليا مع التحديات الموجودة، لابد من تقليصها إلى 4 قنوات فقط، من ضمنها قناة إخبارية رسمية تشكل رؤية الدولة.

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيس في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات والصالونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

اقرأ المزيد:

ماسبيرو مصنع المواهب

«ماسبيرو زمان».. كنوز الماضى بلغة العصر تجذب الشباب

عيد ميلاد «ماسبيرو» الـ63.. واحة الإبداع

عيد ميلاد ماسبيرو

10 برامج تليفزيونية لا ينساها عشاق «ماسبيرو».. لسه عايشة جوانا
بقلم محمد أيمن سالم