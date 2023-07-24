رئيس ماسبيرو الأسبق: التليفزيون المصري يواجه تحديات كبيرة

استضاف برنامج من مصر مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة CBC، الإعلامية القديرة سوزان حسن، الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري «ماسبيرو» في الذكرى الـ63 لإنشاء مبنى الإذاعة والتليفزيون.

سوزان حسن: يجب تقليص عدد القنوات

أكدت، الرئيس الأسبق لماسبيرو، أن التليفزيون المصري قبل انطلاق وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة، كان محل اهتمام كل شرائح المجتمع المصري، وأصبح الآن في تحد كبير، ويحتاج إلى تطوير، حيت يمتلك التليفزيون 22 قناة، وحاليا مع التحديات الموجودة، لابد من تقليصها إلى 4 قنوات فقط، من ضمنها قناة إخبارية رسمية تشكل رؤية الدولة.

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيس في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات والصالونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.