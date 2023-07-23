أحمد موسى يكشف حقيقة مشكلة الغاز في محطات الكهرباء: الدولة حريصة على المواطن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أرجع سبب الأزمة انقطاع الكهرباء بسبب نقص الغاز، مشيرا إلى أن وزارة البترول فضَّلت الصمت وعدم الرد على تصريحات وزير الكهرباء.

تصدير الغاز للخارج

أضاف موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 145 مليون متر مكعب غاز ومازوت يتم ضخها للمحطات الكهرباء يوميا، لم يتم تصدير الغاز للخارج منذ شهر يونيو.

وتابع أن الدولة المصرية حريصة على توفير الغاز لمحطات الكهرباء لخدمة المواطن، موضحا أن الدولة لا تفضل الأجنبي على المواطن المصري.

وأشار إلى أن وزارة البترول تعمل بدقة كبيرة في تحديد كل البيانات التي تحتاجها الدولة وتوريد الغاز للمحطات، لافتا إلى أن إنتاج الكهرباء سواء طاقة شمسية أو رياح في مصر يبلغ 11%، وكان مستهدف رفع زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح إلى 22% قائلا: «الدولة حريصة على المواطن ومش صحيح أن يتم تصدير الغاز للخارج بدلا من محطات الكهرباء».

محطة كهرباء

وشدد على أنه في ظل الأزمة الحالية لم تخرج محطة كهرباء واحدة من الخدمة، مبينا أن العالم يمر بظروف صعبة حاليا نتيجة تسجيل معدلات درجات حرارة غير مسبوقة، وهناك وفيات كثيرة في أمريكا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.