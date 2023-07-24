رئيس اتحاد منتجي الدواجن يكشف سبب تراجع الأسعار: الكيلو بـ52 جنيها

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن أسباب انخفاض الأسعار خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن هناك تأثيرات كبيرة للموجة الحارة على صناعة الدواجن، قائلاً: «تأثير كبير لدرجات الحرارة على معامل الأداء لمزراعي الدواجن، حيث أن الارتفاع قياسي وكبير في مستويات الحرارة، رغم أن العنابر مبردة ومغلقة عبر آلية التبريد بالخلايا تبريد صحراوي، لكن درجات الحرارة تؤثر في الوقت ذاته على كفاءة التبريد».

تأثيرات الموجة الحارة

وتابع «الزيني»، خلال مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON»: «ارتفاع الحرارة يؤثر على كفاءة التبريد، وتقليل معامل التحويل، وارتفاع نسبة النافق بين الدواجن، خاصة دواجن التسمين»، لافتاً إلى أن ما ذكره من تأثيرات الموجة الحارة، أثر بالفعل على أسعار الدواجن في الأسواق، بغض النظر عن عامل تراجع أسعار الاعلاف عالميا، لكن عامل الموجة الحارة كبير.

تراجع أسعار الدواجن

أضاف نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: «تراجعت الأسعار من 65 جنيهًا إلى 52 جنيهًا، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة أدت إلى تبكير سن التسويق، هروبا من تأثير الحرارة على الأوزان الكبيرة».