مدبولي يلتقي المديرة الجديدة لـ«الدولية للهجرة»: مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إيمي بوب، المديرة العامة المنتخبة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، وحضر المقابلة السفير بسام راضي سفير مصر في روما.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة، بتوجيه التهنئة لـ إيمى بوب لانتخابها كأول سيدة سوف تتولى منصب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، مشيداً بإسهامات إيمي بوب خلال فترة توليها منصب نائب المدير العام، وما حققته من نجاحات في ملف إصلاحات المنظمة.

رئيس الوزراء: مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ

وأعرب مدبولي، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء ما يحتله ملف الهجرة من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ.

كما أكّد رئيس الوزراء أهمية الحاجة لتطوير آليات التعامل مع ملف الهجرة، واستحداث مناهج عمل تساعد في معالجة جذور ملف الهجرة غير الشرعية، وتسهم في تخفيف الأعباء عن الدول المستضيفة للاجئين.

من جانبها، توجهت المديرة العامة المنتخبة للمنظمة الدولية للهجرة بالشكر لمصر على استضافتها أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، وتقديمها كل الخدمات اللازمة لهم، رغم التحديات والأعباء الاقتصادية التي تترتب على ذلك.

إيمي بوب: الجوار الجغرافي جعل مصر تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين السودانيين

وأضافت أنَّ الجوار الجغرافي جعل مصر تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين السودانيين، في أعقاب اندلاع الصراع في السودان.

وأعربت إيمي بوب عن تطلعها للتعاون مع مصر، فور توليها رسميا مهام منصبها في أكتوبر المقبل، من أجل استكشاف سبل فتح مسارات منظمة وشرعية للمهاجرين، لتقليل عمليات الهجرة غير الشرعية، بالتوازي مع تعزيز الجهود لمساندة الدول المستقبلة للاجئين.