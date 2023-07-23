نيابة عن السيسي.. «مدبولي» يشارك في مؤتمرين عن الهجرة ونظم الغذاء بروما

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية، المُقرر أن تستضيفه روما اليوم الأحد، ومؤتمر «لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023»، الذي تستضيفه منظمة «الفاو» غدا.

ويُلقي الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال فعاليات المؤتمرين، نيابة عن الرئيس السيسي.

وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عند وصوله روما، السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، والسفير محمود طلعت سفير مصر لدى الفاتيكان، ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة، وعدد من أعضاء سفارة مصر في روما.