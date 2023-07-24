دليلك لاختيار تخصصات جامعية جديدة.. كل ما تريد معرفته عن «علوم الأرض»

مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، واقتراب موعد إعلان النتيجة، يسعى الكثير من أولياء الأمور والطلبة إلى معرفة كل التفاصيل الخاصة بعدد من الكليات والتخصصات الجديدة المطلوبة حاليًا في سوق العمل، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها التعليم في الأعوام الأخيرة، وحصول التعليم العالي والبحث العلمي على حيز كبير من تطوير التعليم الجامعي المؤهل لسوق العمل.

وشهدت العديد من الجامعات، دخول تخصصات وكليات جديدة التي تهدف لخدمة سوق العمل، وترتبط باحتياجات سوق العمل الخارجية أيضًا للراغبين في السفر للخارج، مثل الذكاء الصناعي، تكنولوجيا صناعة السكر، كلية علوم البحار، وهناك أيضًا تكنولوجيا الاستزراع السمكي.

ونستعرض في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن كلية علوم الأرض، التي تعد واحدة من أبرز التخصصات الجامعية الجديدة ويمكن لطلاب الثانوية العامة الالتحاق بها.

معلومات عن كلية علوم الأرض

تعتبر كلية علوم الأرض، واحدة من أهم التخصصات الجامعية الجديدة الموجودة في جامعة بني سويف، وفقًا لما نشر على الصفحة الرسمية للجامعة، وتهدف إلى إعداد كوادر للعمل في مجالات متعددة منها: «إدارة الموارد المائية والثروة المعدنية والبترول».

تصل مدة الدراسة بكلية علوم الأرض إلى 4 سنوات، وتمنح الخريجين درجة البكالوريوس في علوم الأرض، وفقًا للتخصص الذي يختاره الطالب.

تخصصات كلية علوم الأرض

تضم كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف 5 أقسام تضم 5 تخصصات مختلفة، وهي:

ـ جيولوجيا المياه والبيئة.

- الثروة المعدنية.

- الجيولوجيا الهندسية.

- جيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

ـ قسم الجيوفيزياء

مجموع كلية علوم الأرض العام السابق

ووفقًا لوازرة التعليم العالي، كان الحد الأدنى للقبول في كلية علوم الأرض في تنسيق العام الماضي، 389.5 درجة علمي علوم، و336 درجة لعلمي رياضيات بالنسبة للمرحلة الأولى.

وبالنسبة للمرحلة الثانية، فقد كان الحد الأدنى للقبول هو 254.5 درجة بنسبة 62.7%.