عميد «علوم الأرض» لـ قصواء الخلالي: زلزال تركيا الأقوى منذ 30 عاما وله أكثر من 100 تابع

قال الدكتور إبراهيم عبدالجيد، عميد كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف، إن البيانات التي صدرت من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن الزلزال في تركيا، الذي بلغت قوته 7.7 بمقياس ريختر، حددت مكان وقوع الزلزال ما بين الأراضي التركية والسورية.

أقوى الزلازل خلال 30 عاما

وأضاف عبدالجيد، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن زلزال تركيا يعد أقوى الزلازل التي حدثت في المنطقة منذ أكثر من 30 عاما أي في 1990، وله توابع كثيرة بلغت أكثر من 100 تابع، وبعض التوابع وصلت قوتها 6 درجات بمقياس ريختر، وتعتبر قوة متوسطة، وهذا الذي شعر به كثير من المصريين في المناطق الشمالية خاصة المناطق الساحلية وشمال سيناء.

8 هزات أرضية في أسبوعين

وأشار إلى أنه في مصر منذ 25 يناير 2023 وحتى الآن حدثت 7 أو 8 هزات أرضية خاصة في المناطق الشرقية والشمالية وتحديدا شمال البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط.

ولفت إلى أن كل الهزات الأرضية كانت تحضير للزلزال العنيف الذي حدث في تركيا اليوم، منوها بأن تلك الهزات كانت شدتها من بسيطة لمتوسطة وليست مدمرة.