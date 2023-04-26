متى تحدث العواصف الشمسية وأضرارها؟.. أستاذ فلك يُجيب 

‎حدد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك، موعد حدوث العواصف الشمسية، موضحاً أن العواصف الشمسية تحدث خلال دورة النشاط الشمسي التي تستغرق 11 سنة تقريباً، ويظهر تأثير النشاط الشمسي بوضوح في ظاهرة الشفق القطبي، وهو ظهور أضواء في سماء الليل باللون الأخضر والأزرق والبنفسجي في الدول القريبة من القطبين، وهي ناتجة عن تصادم جسيمات هذه العاصفة مع المجال المغناطيسي الأرضي.

أضرار الانفجارات الشمسية

وأشار الدكتور أشرف تادرس في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه في عام 1989، تعرضت الأرض لعاصفة شمسية متوسطة القوة تسببت في تعطيل محولات الطاقة الكهربائية الرئيسية في كندا، موضحاً أنه ينتج عن الانفجارات الشمسية القوية إطلاق كميات هائلة من الإشعاعات والبلازما في صورة نتوءات ذات طاقة عالية، وقد يصل طول البعض منها أكثر من المسافة بين الأرض والقمر.

اضطراب الأقمار الصناعية

وأوضح أستاذ الفلك، أن البلازما هي الحالة الرابعة للمادة فالمادة أما صلبة أو سائلة أو غازية، أما البلازما فهي وجود البروتونات والإلكترونيات في حالة منفصلة بسبب شدة الحرارة، لذلك فإن بعض العواصف الشمسية القوية قد تسبب آثاراً سلبية واسعة النطاق منها اضطراب الأقمار الصناعية والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها مثل الهواتف المحمولة، والإنترنت، والأنظمة المصرفية، وانقطاع التيار الكهربائي.

أضرار العواصف الشمسية

أيضاً تؤدي العواصف الشمسية، إلى تعطل الملاحة الجوية والبحرية بسبب إضطراب شبكة الأحداثيات العالمية «GPS»، وزيادة الإشعاع على المسافرين بالسفن والطائرات بالقرب من القطبين، ورواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، فهذه الأمور قد تحدث فقط عند الزيادة المفرطة في النشاط الشمسي.

يذكر أنه بدأت يوم الأحد 23 أبريل 2023 الساعة 17:37 بتوقيت جرينتش عاصفة جيومغناطيسية هي الأقوى حتى الآن منذ بداية دورة النشاط الشمسي الخامسة والعشرون تضرب الأرض، وأمكن رصد الشفق القطبي الدال عليها من الصين وبرلين بألمانيا وجنوب فرنسا وبولندا ونتيجة لقوتها واستمرارها.