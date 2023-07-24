دليل إرشادي للتعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد

وضعت وزارة التعليم العالي دليلا إرشاديا لطلاب الثانوية العامة لرصد أبرز الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني، ويتناول كيفية تصويب هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك في إطار استمرار استعدادات الوزارة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضح السيد عطا المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز الإعلامي للوزارة يواصل حملته التوعوية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.