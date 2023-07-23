تنسيق الكليات 2023.. «الأعلى للجامعات الخاصة» ينفي تحديد حدود دنيا للقبول

كشف الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، حقيقة تحديد الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2023، موضحا أنه لم يتم الكشف عن أي حدود دنيا لأي كلية في الجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 المصرية، لافتا إلى أن الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيضع كافة الضوابط الخاصة بالتنسيق الاجتماع المقبل.

تنسيق الكليات 2023: الأعلى للجامعات منوط بتحديدها للقطاع الخاصة

وأضاف عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توقعات تنسيق الكليات 2023- 2024 لا يمكن التنبؤ بها دون الكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2023، لافتا إلى أن العمل بشأن استقبال طلاب الشهادات المعادلة يسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات، موضحا أن غرفة العمليات المركزة لم ترصد أي مشكلات.

تنسيق الكليات 2023

ومن جهته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن أن أعمال التسجيل لاختبارات القدرات 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، موضحا أن عدد المسجلين لاختبارات القدرات 2023 تجاوز الـ76 ألف طالب وطالبة، وأن هناك التزام بقرارات الوزارة في هذا الشأن.