كيفية الحفاظ على السيارة من السرقة.. خبير مروري يوضح

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، تحقيق الأمن والأمان وضبط الخارجين عن القانون على مستوى الجمهورية، بينما هناك العديد من الأمور، التي تقع على عاتق أصحاب السيارات، بهدف حماية السيارة من السرقة، في الوقت الذي لم يتخذون فيه تدابير وإجراءات احترازية للتأمين والحماية، وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» عدة نصائح للحفاظ على أمن السيارة من السرقة.

نصائح للحفاظ على أمن السيارة من السرقة

يقول اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إن هناك عدة نصائح يجب على كل صاحب سيارة اتباعها للحفاظ على المركبة من السرقة، من أهمها غلق أبواب السيارة جيدًا، وعدم ترك مفتاح السيارة داخل الكونتاكت، وعدم ترك مفتاح احتياطي السيارة داخل السيارة، وإحكام إغلاق السيارة دون ترك أي حيز متفوح، ولا بد من ركن السيارة في أماكن مضيئة جيدا.

تركيب جهاز ضد السرقة بصوت مسموع

أوضح الخبير المروري، أن من بين النصائح للحفاظ على السيارة من السرقة، تركيب جهاز ضد السرقة بالسيارة بصوت مسموع، وتركيب مفتاح فصل كهرباء السيارة داخل الشنطة في مكان خفي، وتثبيت نظام التتبع، وعدم ترك أي أشياء ثمينة أو شنطة مكتبية داخلها، وعدم تركها في مواقف عشوائية، ويجب تركها في ساحات انتظار، والحصول على إيصال من منظم السيارات التابع للحي، حتى تقع عليه المسؤولية كاملة.