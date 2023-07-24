القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجري الجديد

نظمت القوات المسلحة احتفالية بحلول العام الهجري الجديد 1445، بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي.

وألقى الدكتور طارق عبد الحميد، من علماء وزارة الأوقاف، كلمة أشار خلالها أن الهجرة النبوية الشريفة كانت حدثاً فارقاً غير مجرى التاريخ الإنساني، حيث كانت الجسر الذي عبر عليه المسلمون من حال الانكسار إلى حال العز والاقتدار، لينشروا قيم ومبادئ الإسلام في شتى بقاع العالم.

وألقى اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي، مساعد وزير الدفاع، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين في حماية الوطن وصون مقدساته، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه في الصدق والإخلاص والتضحية والصبر في مواجهة التحديات، والعمل الجاد بإيمان وثقة في المولى عز وجل للوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.