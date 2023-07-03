رئيس حزب مصر بلدي: 30 يونيو ثورة شعبية بحماية القوات المسلحة

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن ثورة 30 يونيو، تاريخ في الحياة السياسية المصرية، فكل التحديات التي تواجدت على مدار 50 سنة أو 60 سنة ماضية القيادة المصرية وقفت أمامها، واستطاعت عمل حركة تنموية بجميع القطاعات الموجودة بالدولة، وتم تثبيت أركان الدولة المصرية.

30 يونيو كانت ثورة شعبية بحماية القوات المسلحة المصرية

وقال اللواء سيف الإسلام عبدالباري، رئيس حزب مصر بلدي، خلال حديثه بالتغطية الخاصة للذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو، التي تقدمها قناة «dmc»، إن 30 يونيو كانت ثورة شعبية بحماية القوات المسلحة المصرية، وعادت مصر للمصريين مرة أخرى، بعدما اختطفتها جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن التاريخ يؤكد أنه بشهر يونيو خرج الشعب المصري عام 1967 مدافعا عن مصر ويتمسك بالدولة المصرية ويرفض الهزيمة، فهذا هو الشعب المصري الذي عندما استشعر الخطر خرج في 30 يونيو، واسترد مصر مرة أخرى، وحزب التجمع يعتز كونه جزءا أصيلا من تحالف 30 يونيو.

ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط الإخوان

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن ثورة 30 يونيو لم تكن لإنقاذ مصر من مخطط الإخوان، ولكن أنقذت مصر والأمة العربية من التفكك والتشرذم، و30 يونيو أعادت سوريا لحضن الجامعة العربية الآن.