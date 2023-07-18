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القوات المسلحة تشارك في احتفالية الذكرى الــ75 لعمليات حفظ السلام

كتب:

محمد مجدي
03:39 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
القوات المسلحة المصرية

القوات المسلحة المصرية

شاركت القوات المسلحة في احتفالية وزارة الخارجية التي نظمتها بمناسبة الذكرى الــ 75 (اليوبيل الماسي) لعمليات حفظ السلام، وذلك بمقر قصر التحرير التابع لوزارة الخارجية، وبحضور ممثلي وزارة الدفاع ومسئولي وزارة الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) وعبر خلالها عن تقديره لكافة المشاركين بقوات حفظ السلام وبدور مصر الفاعل في هذا الإطار، كما ألقى مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولي كلمة أكد فيها إيمان مصر الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتزامها بالتعاون مع كافة الشركاء لتدعيم أُسس الاستقرار والسلام حول العالم.

وأشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بالمساهمات المصرية في مجال حفظ السلام، مثمنة الدور المصري التاريخي والمحوري في منظومة الأمم المتحدة لحفظ السلام لاسيما التضحيات التي قدمتها عناصر حفظ السلام المصرية في سبيل صون السلم والأمن الدوليين.

واختتمت الاحتفالية بعرض فيلم من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن مهام حفظ السلام وجهود القوات المسلحة المصرية ومشاركتها في تلك المهام السامية لدعم حقوق الإنسان تحت مظلة المجتمع الدولي، أعقبه تكريم عدد من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة الذين ضحوا بالغالي والنفيس خلال تنفيذ المهام المكلفين بها ضمن البعثة الأممية لحفظ السلام وذلك تخليداً لذكرى وتضحيات القوات المسلحة المصرية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.