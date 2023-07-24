المنطقة الغربية العسكرية تنفذ أنشطة لخدمة أبناء مطروح

نظمت المنطقة الغربية العسكرية، عددا من الأنشطة المجتمعية والفعاليات المميزة خلال الشهر الجاري، لخدمة أبناء المجتمع المدني بمحافظة مطروح، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعي وتوثيق أواصر الترابط وتقديم الدعم للمجتمع المدني.

ونظمت قيادة المنطقة الغربية العسكرية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤسسة أشرقت الخيرية، وبنك الكساء، معرضا للملابس والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية، ضمّ أكثر من 100 ألف قطعة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وفي سياق متصل، دفعت قيادة المنطقة، عددا من القوافل الطبية والبيطرية المجانية، لتقديم الدعم اللازم وتوفير العلاج بالمجان للمواطنين في مختلف التخصصات، وجرى عقد لقاء مع عدد من شيوخ وعمد وعواقل وأعضاء مجلس النواب بمطروح، تناول جهود الأمن والتنمية بنطاق المسؤولية، فضلا عن بحث مطالب أبناء المحافظة في المجالات كافة.

وخلال الفعاليات، نقل اللواء أركان حرب محمد هيثم محمد حلى، قائد المنطقة الغربية العسكرية، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى أبناء مطروح، مؤكدا على الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لهم، مُعربا عن اعتزازه بالدور الوطني لشيوخ وعواقل مطروح وجهودهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

من جانبهم، أعرب شيوخ وعواقل وعمد محافظة مطروح، عن خالص شكرهم وتقديرهم لما تقدمه القوات المسلحة من جهود تنموية لخدمة المجتمع المدني بالمحافظة.