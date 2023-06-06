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المنطقة الغربية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ200 شاب وفتاة 

كتب:

محمد مجدي
06:18 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في التواصل ودعم المجتمع المدني، نظمت المنطقة الغربية العسكرية لقاءً مع عددٍ من شيوخ وعواقل وأبناء محافظة مطروح.

تناول اللقاء الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة وأجهزة ومؤسسات الدولة والمواطنينلدعم جهود الأمن والتنمية في نطاق المسئولية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم في كل القطاعات.

وخلال اللقاء نقل اللواء أح  محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية تحية وتقدير القيادة العامةللقوات المسلحة واعتزازها بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل وأبناء المنطقة الغربية وجهودهم الداعمة لرجال القوات المسلحة في تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها لحماية ركائز الأمن القومي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة ودورها فى تقديم الدعم لأبناء المحافظات الحدودية، نظّمت المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني حفل زفاف جماعي لـ200 شاب وفتاة من أبناء محافظة مطروح، تم خلاله تقديم الأجهزة الكهربائية والأثاث والمستلزمات المنزلية؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وأسرهم.

حضر الفعاليات اللواء أح خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من مسؤولي الأجهزه التنفيذية والشعبية، والرموز الدينية بالمحافظة. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.