انهيار منزل مكون من 3 طوابق دون إصابات في سوهاج

انهار منزل مكون من طابقين والثالث غير مكتمل بشق خضر بجوار مسجد حسين حماده بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير الأمن إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بإنهيار منزل.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وبالانتقال تبين انهيار منزل بمركز أخميم مكون من طابقين والثالث غير مكتمل، ملك المدعو «محمد، ن» 56 عامًا دون حدوث إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فرض كردون أمني حول موقع الحادث

كما توافدت قوات الحماية المدنية ومسؤولي مجلس الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج بإشراف المهندس لطفى الشريف رئيس الوحدة المحلية لموقع ومسؤولي التضامن الاجتماعي إلى مكان الواقعة.

وتم فرض كردون أمنى حول موقع الحادث وجارى حصر التلفيات وتحديد سبب الحادث، وتكوين لجنة هندسية لفحص بقايا المنزل والمنازل المجاورة لوضع تقرير فنى حول الحادث، وحماية للمواطنين بالمنازل المجاورة.