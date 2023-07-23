حملة موسعة للنظافة ورفع تراكمات المخلفات بشوارع طهطا في سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج حملة نظافة مكبرة استهدفت الشوارع والترع والمصارف والظهر الصحراوي، خشية اشتعال الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة التي تخطت بالمحافظة 45 درجة مئوية خلال أيام العطلة وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

إزالة 120 طن تراكمات بسوهاج

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن» إن المركز شن عدة حملات نظافة عامة ورفع مخلفات وتراكمات بالمجالس القروية بمركز طهطا استهدفت جوانب الترع والمصارف والهيش حولها، و تراكمات الشوارع الرئيسية والظهر الصحراوي خشية خلال أيام العطلات الرسمية خشية اشتعال الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، وحرصا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتم رفع 120 طن تراكمات.

حملات نظافة مستمرة بسوهاج

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا استمرار جهود الوحدة المكثفة والمستمرة بالمجالس القروية لأعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات ورفع كفاءة الطرق والشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق، خلال الأيام المقبلة لحين انتهاء الموجة الحارة، حيث يتم التمشيط والتنظيف يوميا، خلال الفترة الصباحية والمسائية حيث يتم العمل على خدمة وراحة المواطنين في كل مكان.