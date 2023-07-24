«حماية المستهلك» يطلق حملة توعية للمواطنين في سوهاج

أطلقت وحدة جهاز حماية المستهلك بمحافظة سوهاج حملة توعوية تستهدف نشر ثقافة حماية المستهلكين، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وكذلك التجار.

وقالت سحر حامد عجاج مدير حماية المستهلك بمحافظة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن» إن الحملة تسعى للحفاظ على حقوق المستهلكين والتجار بنشر المفاهيم الصحيحة، فضلًا عن التوعية بطرق الشكاوى ونشر حالات وقصص تم إعادة منتجات بها لتكون مثالًا للمواطنين.

نشر مفاهيم حماية المستهلك بسوهاج

وأضافت «عجاج» ان الحملة أيضا تنشر توضيح للحالات التي لا يجوز بها استبدال السلعة أو استرجاعها، رغم أنها حق للمستهلك ولكن القانون حظر الاسترجاع بتلك الحالات، وأوضحت الحالات وفقا لقانون المستهلك كالتالي:

- إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها تحول دون استبدالها أو ردها، ويؤدي لتلفها.

- إذا كانت من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، المواد الغذائية ذلا اليوم الواحد.

- إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع، فلا يحق للمستهلاك استبدالها.

حالات لا يجوز فيها استبدال السلع

- الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، حيث يمكن الاستفادة وتحقيق هدف الشراء قبل اعادتها.

- بحالة شراء الحلي والمجوهرات وما في حكمها.

- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف والسوارية إذا أزيلت أغلفتها.

- إذا كانت السلعة صنعت خصيصا بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لما تم طلبه من قبل المستهلك، فلا يمكن استرجاعها.