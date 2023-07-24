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رئيس «خطة النواب»: مناقشة تعديل الضرائب أولوياتنا بالانعقاد الجديد

كتب:

عمرو صالح
02:15 م | الإثنين 24 يوليو 2023
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة

الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أولوية عمل اللجنة خلال دور انعقاد المجلس المنتظر عقده في شهر أكتوبر المقبل.

وقال «الفقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أولى أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل سيكون مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023، على أن تقوم كل لجنة من اللجان النوعية المشكلة داخل المجلس بحصر ما تم إنفاقه تجاه الملف المنوطة به ورفع تقرير به للجنة الخطة والموازنة؛ لمناقشته خلال اجتماعات اللجنة والجلسات، مشيرا إلى أن ذات الص سيستغرق الثلاث أشهر الأولى من الانعقاد الجديد.

مناقشة تعديلات الضرائب والرسوم

وأضاف رئيس خطة النواب، أنه بمجرد الانتهاء من مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة الحالية، سيتم البدء في مناقشات وضع الموازنة العامة الجديدة 2023/2024 بالتنسيق مع وزارة المالية، التي ستحظى بالثلاث أشهر الوسطى من دور الانعقاد الجديد، مشيرا إلى أن دور الانعقاد الجديد سيختتم بمناقشة تعديلات الضرائب والرسوم بالتنسيق مع وزارة المالية.  

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