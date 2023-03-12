فخري الفقي لـ قصواء الخلالي: 10 مليارات دولار تدخل مصر حتى يونيو المقبل

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه خلال الفترة المقبلة حتى يونيو المقبل سيدخل لمصر حصيلة دولارية تقترب من 10 مليارات دولار من دخل قناة السويس والغاز المسال بجانب الشريحة الثانية صندوق النقد.

ضخ 2 مليار دولار نهاية مارس

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه سيتم ضخ النقد الأجنبي في نهاية شهر مارس ما يقترب من 2 مليار دولار، ما من شأنه تهدئة الضغوط على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

ولفت إلى أن دخل قناة السويس شهريا 650 مليون دولار تقريبا، إضافة لحصيلة تصدير الغاز ما يقرب من مليار دولار.

وأشار إلى أن العالم يمر بأزمة اقتصادية من حيث ارتفاع معدلات التضخم وتسارع في سعر الفائدة، كما أن أزمة بنك «سيليكون فالي» الأمريكي تعد مشكلة أخرى قد تعقد الأزمة الاقتصادية وتحولها لأزمة مالية في نفس الوقت.

لن نتأثر بانهيار «سيليكون»

مصر لن تتأثر بانهيار «سيليكون»وأشار إلى أن بنك «سيليكون فالي» من البنوك الكبرى، ويشابه بنك «ليمان براذرز» رابع أكبر بنك استثماري في العالم، الذي أفلس في 2008، والذي كان له تداعيات على العالم ككل.

وأكد أن تأثر مصر بهذه الأزمة ضعيف للغاية، ودول الخليج لديها فوائض مالية ترغب في استثماراتها، ما قد يؤدي بأن استثماراتهم في العالم الخارجي تتأثر نتيجة انخفاض أسعار السندات الأمريكية، وقد يؤدي لزيادة شهية الدول الخليجية للاستثمار في مصر بهذه المرحلة.