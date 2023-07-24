شروط وخطوات القبول في برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، خطوات القبول في برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، الذي انطلق اليوم بحضور مجموعة من الوزراء.

وجاءت خطوات القبول في البرنامج، كما يلي.

شروط القبول في برنامج المرأة تقود للتنفيذيات

1- التقديم والتسجيل إلكترونيا.

2- اختيار المتقدمين المتوافقين مع شروط التقديم.

3- إجراء واجتياز المقابلة شخصية.

4-إرسال بريد الكتروني للمتقدمين عند القبول.

شروط التقديم في برنامج المرأة تقود للتنفيذيات

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أوضحت شروط التقديم للسيدات في برنامج المرأة تقود للتنفيذيات، ومنها أن تكون المتقدمة «مصرية الجنسية، مقيمة داخل جمهورية مصر العربية، حاصلة على مؤهل جامعي، تعمل في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، سنها بين 32 - 50 عاما، حاصلة على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن 450 درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن 4.5 درجة يتم تسليمها قبل بدء البرنامج، ومستوفية استمارة تسجيل كاملة».

وانطلق أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بمشاركة عدد من الوزراء، ومن المقرر أن تستمر المقابلات على مدار 3 أيام متتالية لـ360 متقدمة، ويشارك في لجان المقابلات عددا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.