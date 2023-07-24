انطلاق المقابلات الشخصية للدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»

انطلقت أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، قبل قليل، بالأكاديمية الوطنية للتدريب وبمشاركة عدد من الوزراء، وتستمر المقابلات على مدار 3 أيام متتالية لـ360 متقدمة، إذ يشارك في لجان المقابلات عددًا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

مقابلات على مدار 3 أيام لـ360 متقدمة

ووصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مقر الأكاديمية، إذ كان في استقبال الوزراء، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» يسعى إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهنّ وإعدادهنّ للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة.

يأتي هذا متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إذ يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

شروط التقديم

ومن الشروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها ما بين 22 إلى 50 عامًا، وحصولها على شهادة (TOEFL) بتقدير لا يقل عن 450 درجة، أو شهادة (IELTS) بتقدير لا يقل عن 4.5 درجة يتم تسليمها قبل بدء البرنامج، وأيضًا استيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

تمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي: التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.