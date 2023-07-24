أهداف برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» بعد انطلاق فعاليته.. ورش عمل وتدريب

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب أهداف برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، حيث انطلقت أول فعالياته اليوم بانطلاق بإجراء مقابلات شخصية لقبول الدفعة الأولى.

أهداف برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»

ويهدف برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات، عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك يأتي متسقا أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن البرنامج يهدف من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار من خلال تدريبها، لمنحها فرضا حقيقية للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية، موضحة أن الأكاديمية تعتمد على منهجية التدريب والتعلم التفاعلي وذلك من خلال ورش عمل ومحاضرات ودراسات حالة ومناقشات، وتدريب ميداني.

فترة تنفيذ البرنامج

ومن المقرر أن يستمر برنامج المرأة تقود للتنفيذيات لمدة 10أشهر، منها تسعة أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية وشهر من التدريب الميداني في القطاعين الحكومي أو الخاص، بإجمالي 223 يوما تدريبيا، سيتم خلالها إثراء المتدربات بتجربة تدريبية في العديد من التخصصات والمعارف.