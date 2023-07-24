مدبولي: إضافة مليوني فدان إلى الرقعة الزراعية.. ونظم حديثة لزيادة إنتاجية الفدان

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة الإيطالي، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر «لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023»، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وحضر المقابلة، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفير بسام راضي، سفير مصر في روما، والسفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، ونائب وزير الخارجية الإيطالي.

وخلال المقابلة، أشاد رئيس الوزراء بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإيطالية، مشيرا إلى لقائه أمس مع جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، وما تضمنه اللقاء من توافق تام حول المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال مشروعات مشتركة في مجالات مختلفة منها الزراعة والتصنيع الغذائي.

وأشار رئيس الوزراء إلى زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية إيطاليا، إلى مصر، على رأس وفد من رؤساء وممثلي الشركات الإيطالية في مجال الزراعة والري والتصنيع الغذائي، معربا عن التطلع للبدء في تنفيذ ما تم التوافق بشأنه من مشروعات في هذه المجالات.

وتطرق مدبولي إلى ما حققته مصر مؤخرا من طفرة في مجال الزراعة، وإضافة مليوني فدان إلى الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية الفدان من خلال نظم الزراعة والري الحديثة، كما أكد أهمية العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي، في ظل ما يشهده العالم من أزمات، وتطلع مصر للتعاون مع إيطاليا في هذا الشأن.

في ذات السياق، تحدث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين والذي يصل إلى 207 ملايين دولار، وتطلع مصر لمضاعفة هذا الرقم عدة مرات، ليتوافق مع ما لدى البلدين من إمكانات، مع النظر في مقترح أن تكون إيطاليا مركزا لتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى دول أوروبا.

من جانبه، أعرب وزير الزراعة الإيطالي، عن سعادته بالتعاون المتنامي مع مصر، مبديا اتفاقه في الرأي مع ما ذكره رئيس الوزراء، بشأن مجالات التعاون المقترحة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

وأكد الوزير الإيطالي، أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق من أجل تفعيل مجالات التعاون المقترحة بين البلدين، إضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا الإيطالية في مجال الزراعة، مضيفا أنّ هناك مجالا للتعاون بين البلدين من أجل تنمية الدول الأفريقية.