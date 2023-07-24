السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالقاهرة الجديدة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق محدود في شقة سكنية بمنطقة القاهرة الجديدة دون أن يسفر عن ضحايا أو إصابات، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، وتمّ الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق السابع بعقار مكون من 13 طابقًا، وتمّ فرض كردونا أمنيا حول العقار لضمان عدم امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

الحماية المدنية تسيطر على النيران

وتمكّنت القوات من السيطرة علي النيران قبل امتدادها إلى الشقق السكنية في العقار، ونجحت في إخماد النيران وإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وبالفحص تبين أنَّ الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.