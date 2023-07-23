وكيل «صحة مطروح»: تقديم الرعاية الصحية لمصابي حريق مول شهير

انتقل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى مطروح العام، مساء اليوم الأحد، لمتابعة المباشرة والميدانية للحاله الصحية لمصابين في حريق مول شهير بمدينة مرسي مطروح، فور تلقيه بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، عن إصابة شخصين في شارع الإسكندرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابي الحريق والتواجد الميداني وتذليل أي عقبات تحدث.

إصابات متنوعة في الحريق

أسفر الحريق عن وصول عدد شخصين مصابين مستشفى مطروح العام، وتنوعت الإصابات بين بسيطة ومتوسطه، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتم حجز أحد المصابين بالعناية المركزة.

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وجرى رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل مستشفى مطروح العام.

دعم طبي ونفسي للمصابين

وتأكد وكيل صحة مطروح من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزيني بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة العناية المركزة لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ في حالة الحاجة إلى أي تدخل جراحي عاجل للمصابين، وجارى تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية العاجلة والدعم الطبي والنفسي.