السيطرة على حريق مصنع العبور في القليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق مصنع العبور، بمحافظة القليوبية، بعد جهود مضينة، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء، وإخماد وتبريد الحريق خشية من اندلاع النيران مرة أخرى، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق مصنع العبور

وتلقت غرفة الأزمات والطوارئ بمحافظة القليوبية بلاغ يفيد بوجود حريق مصنع العبور، وهو عبارة عن مصنع لتصنيع للأثاث المكتبي، كائن بالمنطقة منطقة الصناعية، الحى السابع بجهاز مدينة العبور، وإصابة بعد الأشخاص باختناقات، وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع السنة اللهب.

وتم الدفع ب 12 سيارة من قوات الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق مصنع العبور، وإخماد النيران، والسنة اللهب، قبل امتدادها الي المناطق المجاورة.

إصابة 6 أشخاص في حريق مصنع العبور

وتبين أن النيران أتت علي محتويات المصنع، وأصيب 6 أشخاص باختناقات، وجري نقلهم إلى مستشفى السلام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية،

كما انتقل محافظ القليوبية توجه إلى محل واقعة حريق مصنع العبور، لمتابعة أعمال الإطفاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتشكيل لجنة لمعرفة حجم الخسائر.

وقررت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب وملابسات الحريق، لمعرفة ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.