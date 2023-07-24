«مستقبل وطن»: القائمة المطلقة معبرة عن كل الطوائف.. و«التجمع»: «النسبية» تضمن تمثيل الشعب

يعد النظام الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية، هو الشاغل الأكبر للأحزاب خلال الفترة الحالية، خاصة مع انطلاق الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تصدر مناقشاته الحديث عن النظم الانتخابية وطريقة اختيار ممثلي الشعب، حيث تضاربت آراء الأحزاب والقوى الوطنية، تجاه طريقة الانتخاب.

«مستقبل وطن» يطالب بالقائمة المطلقة في الانتخابات التشريعية

يقول المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة الخاص بالغرفتين التشريعيتين (النواب والشيوخ) يعبر عن كافة طوائف الشعب دون أي استثناء.

وأوضح المهندس حسام الخولي، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة في الغرفتين التشريعيتين النواب والشيوخ يعبر عن كافة طوائف الشعب المصري كونه يجمع ما بين الأدباء والمثقفين والأكاديميين والخبراء والشعبيين والفلاحين في قائمة واحدة، لتكون معبرة عن كافة طوائف الشعب.

وتابع نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، قائلا «كما أن القائمة المطلقة تجمع ما بين الأحزاب المؤيدة والأحزاب المعارضة في شباك واحد على أن يحتفظ كل حزب بأجندته الخاصة ومطلبه الخاص دون أن يطغى أحد على آخر».

وتطرق نائب رئيس حزب مستقبل وطن للحديث عن القائمة النسبية قائلا عنها «القائمة النسبية لا تمثل إرادة الشعب بشكل كافٍ حيث يحظى فيها الفئات الموضوعة بالأرقام الأولى بأكبر عدد من الأصوات وتضيع الفرصة في بعض الأحيان على أصحاب القاعدة الشعبية من التمثيل في البرلمان بسبب لوائح القائمة».

حزب التجمع يطالب بالقائمة النسبية المفتوحة

وعلى جانب آخر، قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب يرى أن القائمة النسبية المفتوحة وغير المشروطة، هي الضمان الأكبر لتمثيل فئات المجتمع تحت قبة الغرفتين التشريعيتين.

وأوضح عاطف مغاوري، في تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا إن «القائمة المطلقة المغلقة تضرب أصوات الناخبين لأن القائمة التي تحصل على 50%+1 تحظى بالفوز بكل المقاعد وتهدر 49% من الأصوات بخلاف القائمة النسبية التي تضمن تمثيل القوائم الأخرى وفق لعدد الأصوات التي حصلت عليها في السباق الانتخابي».