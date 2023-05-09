نائب رئيس حزب مستقبل وطن: الحوار الوطني فرصة لمعالجة قضايا المجتمع

أكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني فرصة كبيرة لمناقشة القضايا التي تهم المجتمع، ووضع حلول جذرية لها.

وأوضح حسام الخولي في تصريحاته لـ«الوطن» أن الحوار جاء في توقيت مناسب للغاية، حيث أمضت الدولة خلال السنوات الماضية في طريقها لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد المصري، والتي تتمثل في المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية لدعم أركان الاقتصاد القومي للبلاد.

وأشار إلى أن جميع محاور الحوار تمثل أولوية قصوى لدى الحزب، وذلك نظرا إلى أنها تمس المواطن المصري بشكل كبير وتعد شبكة متكاملة حول الواقع المعيشي له.

تغليب المصلحة العامة للقضايا المجتمعية على طاولة الحوار

ودعا نائب رئيس حزب مستقبل وطن كل القوى والأطراف المشاركة في الحوار بضرورة التفاعل بشكل إيجابي خلال جلسات الحوار، وعدم التعصب تجاه رأي محدد أو وجهة نظر معينة، وتغليب المصلحة العامة للقضايا المجتمعية المطروحة على طاولة الحوار.