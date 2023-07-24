الملحن إيهاب عبدالواحد يروج لحلقته مع منى الشاذلي: «بدايتي كانت معاها»

روج الملحن إيهاب عبد الواحد عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحلقته مع الإعلامية مني الشاذلي الخميس المقبل من خلال برنامج معكم مني الشاذلي.

ونشر إيهاب عبدالواحد مجموعة صور من كواليس الحلقة وعلق عليها قائلا: ناس كتير ماتعرفش أني بدايتي كانت مع منى الشاذلي.. استنوني الخميس الجاي ‫الساعة 9 مع الإعلامية الكبيرة مني الشاذلي.

آخر أعمال إيهاب عبدالواحد

ونال مؤخرا الملحن إيهاب عبد الواحد، لقب أفضل ملحن في الوطن العربي، عن مجمل أعماله، كما حقق نجاحا كبيرا بأغنية بنت أبويا، التي تصدرت التريند لفترة طويلة وأصبحت أشهر أغاني الأفراح حاليا.