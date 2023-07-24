رامي صبري يطرح برومو أغنيته الجديدة.. ويكشف موعد طرحها

كشف الفنان رامي صبري عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل إثم «كعبك علي» وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشارك الفنان رامي صبري جمهوره بالبرومو الخاص بالأغنية والذي ظهر فيه بأجواء صيفية وهو يرتدى «تيشيرت كت باللون الأبيض» وبعض من الإكسسوارات وعلق عليه كاشفا موعد الأغنية.

تفاصيل أغنية رامي صبري الجديدة

وقال رامي صبري: «كعبك عِلي.. يوم الخميس على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية وهى من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال حمداوي».

يذكر أن الفنان رامي صبري كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «يمكن خير» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نجاحا كبيرا حيث وصلت نسبة مشاهدتها إلى 55 مليون مشاهدة وتعاون فيها مع الشاعر أحمد على موسى وألحان رامي صبري وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل وتقول كلمات الأغنية:

ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب

إيه إيه هيفيد

على اد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جاي تودعني

وماشي ماشي بعيد