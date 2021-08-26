على نغمات «شطبنا».. رامى صبرى وأصالة يصفقان داخل سيارة .. فيديو

ظهرت الفنانة أصالة، بصحبة الفنان رامي صبري، داخل سيارة كان المطرب الشاب يقودها بنفسه، وبحسب مقطع الفيديو الذي نشره «رامي» عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» ظهر النجمان يغنيان ويصفقان على نغمات أغنية «شطبنا».

6 ملايين مشاهدة لأغنية «شطبنا» للفنان رامي صبري

وحققت أغنية «شطبنا» للفنان رامي صبري، التي طرحها عبر موقع «يوتيوب» مع بداية مطلع عام 2021، ما يزيد عن 6 ملايين مشاهدة، وهى من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم.

أصالة ورامي صبري فى «دويتو» أغنية «مش فاكر»

صداقة قوية تجمع بين النجمين أصالة ورامي صبري، حيث قدما سويًا عدد من الحفلات الجماهيرية، فضلًا عن تقديمهما «دويتو» عام 2012 لأغنية «مش فاكر» والتى حققت ما يقرب من 43 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب».

ومن كلمات أغنية «مش فاكر» التي جمعت بين رامي صبري وأصالة:

مش فاكر ليك ولا حاجة تحنن قلبي عليك

مش فاكر ليك غير إنك بعتني يوم بإيديك

جرحك وعذابك ليّ وبعدك عني زمان

كل ده بيأثر فيّ وبيأسيني كمان