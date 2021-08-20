بعد تألقه فى «حفل جدة».. رامى صبرى يتصدر «تويتر» السعودية.. صور وفيديو

أشعل الفنان رامي صبري الأجواء الفنية فى مدينة جدة خلال مشاركته فى حفل غنائي كبير ضمن الحفلات الصيفية للمدينة، ليتصدر بعدها «تريند تويتر» فى المملكة العربية السعودية.

رامي صبري يقدم «حياتي مش تمام وتعالى»

وصعد رامى صبرى إلى خشبة مسرح جدة سوبر ليقدم عددًا كبيرًا من الأغنيات منها حياتي مش تمام وهيوحشني الكلام وياك وشطبنا ولوكان عليك وتعالى.

وعقب الحفل قدم صبري الشكر عبر صفحته الرسمية للقائمين على إدارة الفعاليات قائلًا: «شكرًا لكل جماهير جدة العظيمة على حضوركم الكريم شكرًا benchmark وهيئة الترفيه ولمعالي المستشار ترك آل شيخ.. أراكم قريبًا جدًا إن شاء الله».

يشار إلى أن رامي صبري يستعد لطرح أغنية بيحرك فى المشاعر وهي الأغنية التى يتعاون خلالها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع وسام عبدالمنعم.

كان رامي قد طرح مؤخرًا أغنية «حالة اكتئاب»، التى كان من المقرر أن تجمعه بشقيقه «المتوفى»، ولكن رامي أصر على طرحها بعد وفاته لكي يحقق حلم شقيقه الذى لم يمهله القدر تحقيقها.

وعلق رامى صبرى فى بداية الأغنية قائلًا: «إن هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبرى، فلم يتقاض أى شخص ساهم فى هذا العمل أى عائد مادى، برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة، والأغنية من كلمات عبير الرذاذ، وألحان كريم صبرى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر نصر محروس».