جولة مشاورات السياسة بين مصر وكل من المالديف وسريلانكا

في إطار جولة آسيوية للسفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، شملت كل من المالديف وسريلانكا، عقدت الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المالديف في 16 يوليو الجاري، حيث ترأس الجانب المالديفي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أحمد خليل.

التضامن والقيم الثقافية المشتركة

وأكدت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع «فيسبوك»، أنه قد تم خلال المشاورات، التأكيد على الاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، لاسيما مع وجود روابط صداقة تاريخية بين الدولتين، تقوم على التضامن والقيم الثقافية المشتركة والاحترام المتبادل.

كما ركزت المناقشات على تعميق التعاون الاقتصادي والتجارى والتبادل التقني والسياحة، والثقافة والتراث، والصحة والتعليم، والشباب والرياضة والتعاون مع الأزهر الشريف.

مشاورات مع وزير خارجية المالديف

والتقى السفير أيمن كامل، علي هامش المشاورات مع وزير خارجية المالديف، ووزراء الشؤون الإسلامية والصحة والتنمية الاقتصادية، حيث تم إجراء مباحثات موسعة لتعزيز العلاقات بين البلدين، كما تم في ختام المشاورات السياسية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري ومعهد الخدمة الخارجية المالديفي.

متانة العلاقات بين مصر وسريلانكا

من جهة أخرى، عقدت الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين مصر وسريلانكا في 19 يوليو الجاري، وترأس الجانب السريلانكي تاراكا بالاسوريا، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والذي أشاد بقوة العلاقات بين البلدين، الممتدة على مدار عصور، والتعاون القائم بين البلدين في كافة المجالات، كما تم الاتفاق على إعداد خطة عمل للفعاليات الاقتصادية والثقافية تزامناً مع الاحتفال هذا العام بمرور 66 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

تعزيز التعاون بين مصر وسيرلانكا

وعلى هامش المشاورات السياسية مع سريلانكا، التقى السفير أيمن كامل مع كل من وزير الشؤون الدينية والثقافية، ومستشار الرئيس السريلانكي للأمن القومي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

كما نظمت السفارة ثلاث ورش عمل مع رجال الأعمال السريلانكيين والمؤسسات ذات الصلة؛ في مجالات السياحة والطيران والاستثمار.