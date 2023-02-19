حصان الشرقية وفرح قنا مع فلكلور سيرلانكا وإندونيسيا بمهرجان أسوان الثقافي

تواصلت فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون والذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في الفترة من 22:16 فبراير الحالي، وتقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وتنظمه الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي رئيس المهرجان.

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

تضمَّنت العروض التي قدمتها الفرق في ثالث أيام المهرجان فلكلورا ثقافيا فنيا متنوعا، حيث استقبل مسرح فوزي فوزي فرقة الشرقية التي قدمت فقرات ورقصات متنوعة منها: «فرح الشرقاوي، الحوايا، حصان الشرقية، التنورة» بقيادة أحمد واصف، أعقبها عرض فني لفرقة إندونيسيا قدمت خلاله فقرات تعبر عن عادات وتقاليد المواطنين في جزيرة آتشيه، مع موسيقى من الفلكلور الإندونيسي.

واستقبل قصر ثقافة توشكى فرقة سيريلانكا برقصاتها الفولكلورية والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، أعقبها عرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفقرات منها «بتغني لمين يا حمام، الصيادين، سمسميتي، الضمة، الإسماعيلاوي» بقيادة الفنان ماهر كمال، تدريب عمر عجمي.

قدمت فرقة اليونان بقصر ثقافة كوم أمبو رقصة «سيرتاكي» وهي خليط من الإيقاعات بخطوات بطيئة وسريعة بالتناوب بين رقصتي «هاسابيكو» و«هاسابسيرفيكو»، أعقبها عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة محمد الرز ورقصات: «الربابة، الفلاحين، والتحطيب».

فيما قدمت فرقة مطروح بقصر ثقافة دهميت عددا من أشهر فقراتها وهي «الترحيب، شلال، التنورة، الفرح السيوي»، بقيادة عوام مصطفى وسلومة عبد الله، وفي بيت ثقافة كلابشة قدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف مجموعة من التابلوهات التراثية النوبية، منها «الصياد، آه نوبة، الأراجيد، الغزل النوبي، ليلة الحناء، رقصات نوبية».

وفي مكتبة الطفل والشباب بدراو قدمت فرقة قنا للفنون الشعبية عددًا من رقصاتها المميزة، أبرزها «القلل القناوى، الفرح، التنورة» تصميم رقصات وتدريب أحمد فؤاد، على أنغام المزمار والطبل البلدي.