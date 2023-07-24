طرق لترشيد استهلاك التكييف للكهرباء.. اعرف المواصفات الواجب توافرها

كثيرون ممن تتوافر لديهم أجهزة التكييف بالمنازل، لا يستطيعون فصلها لساعات طويلة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وخاصة في تلك الفترة بسبب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، كما يُقبل الكثيرون على شراء التكييفات.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء من التكييف

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» طرقًا للتوفير في استهلاك الكهرباء عند استخدم التكييف كما أنها تخفف الأحمال على شبكة الكهرباء، وكذلك المواصفات التي يجب مراعاتها عند شراء تكييف جديد، وفقا لإرشادات ونصائح الشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

طرق استخدام التكييف بشكل صحيح يوفر الكهرباء

- ضبط التكييف على حرارة 25 درجة مئوية.

- تنظيف فلاتر الهواء بشكل دوري لزيادة كفاءة التكييف وتحسين عملية تدفق الهواء النظيف وتخفيض استهلاك الطاقة، مع مراعاة تنظيفه بالماء وتركه حتى يجف.

- تنظيف أجزاء الوحدة الداخلية للتكييف كل شهر، لتسهيل حركة الهواء وتحسين عملية التبادل الحراري.

- التأكد من غلق أبواب وشبابيك الحيز المراد تكييفه، حتى لا يزيد استهلاك الطاقة.

- استخدم زجاج عاكس أو عازل للحرارة أو ستائر لتقليل انتقال الحرارة الخارجية للداخل.

- إزالة أي مصدر قد يتولد منه حرارة عالية سواء كان لمبات حرارية أو أي أجهزة أخرى.

- في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة عليك فحص نظام التكييف فورًا عن طريق متخصصين.

- تنظيف الوحدة الخارجية للتكييف باستمرار وتغطيتها بلوحة فضية عازلة وعدم وضع أي شيء عليها.

- فصل الكهرباء عن جهاز التكييف بعد إيقاف تشغيله.

نصائح يجب مراعاتها عند شراء التكييف

- اختر الجهاز الأكثر كفاءة، أي الأقل استهلاكاً للكهرباء ويمكن معرفة ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

- شراء التكييف الموفر للطاقة «انفرتر» بدلًا من التكييف التقليدي.

- تركيب جهاز تكييف متوافق مع حجم الحيز المراد تكييفه.

- استشارة فنيي الكهرباء بخصوص مساحة مقطع السلك المغذي لمكيف الهواء، واختيار السلك المناسب.

- تركيب التكييف في مكان واسع بعيداً عن الأماكن الضيقة.