أجهزة موفرة للكهرباء يحتاجها منزلك منها التكييف.. إليك قائمة أسعارها

أصبحت الأجهزة الكهربائية الموفرة للكهرباء شائعة في السوق المصري في السنوات الأخيرة، وذلك للحد من زيادة الاستهلاك وتوفير التكاليف المرتفعة للفواتير الكهربائية، وتتميز هذه الأجهزة بتوفيرها للكهرباء واستهلاكها بشكل أقل من الأجهزة التقليدية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأفراد والشركات والمؤسسات لتقليل استهلاك الطاقة.

وتتوفر في السوق المصري العديد من الأجهزة الكهربائية الموفرة للكهرباء، بما في ذلك المكيفات والثلاجات والغسالات والميكروويف والمروحيات والإضاءة LED والمحركات الكهربائية وغيرها الكثير.

أجهزة منزلية موفرة للكهرباء

تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية التي يحتاجها المنزل استقراراً نسبياً خلال الفترة الحالية، في ظل انخفاض معدلات الطلب على شراء الأجهزة الكهربائية، بينما لا يوجد نقص في أي نوع من المنتجات المنزلية، وذلك بحسب ما قال إبراهيم توفيق، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، وأحد تجار الأجهزة المنزلية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الأجهزة الكهربائية

وأشار «توفيق» إلى أن أسعار الثلاجات الموفرة للطاقة تتراوح في المتوسط ما بين 18 إلى 25 ألف جنيه حسب النوع والسعة والموديل، بينما تتراوح أسعار الديب فريزر الرأسي الموفر للطاقة ما بين 15 إلى 23 ألف جنيه في المتوسط حسب النوع والسعة والموديل، كما أن أسعار الشاشات التليفزيونية تتراوح في المتوسط ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، حسب البوصة والموديل والنوع، وتبدأ أسعار التكييفات الموفرة للطاقة من 23 ألف جنيه ويختلف السعر حسب القدرة.